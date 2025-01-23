Радий Хабиров провёл заседание Координационного совета по делам людей с ОВЗ

В уфимских парках появятся специализированные игровые площадки для особенных детей, а общественный транспорт планируют оборудовать звуковым сигналом открытия дверей для слепых и слабовидящих пассажиров. Радий Хабиров провёл заседание Координационного совета по делам инвалидов, на котором подвели итоги Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Чаще всего покупатели обращаются за помощью именно к Алмазу Нигматуллину. Он всегда подскажет, где можно найти любой товар из ассортимента, так как сам его и выкладывает. Диагноз ДЦП не стал преградой для успешной карьеры. Поблажек из-за особенностей здоровья ему не делают, работает наравне со всеми.

12 часов рабочий день. Мне очень нравится, я работаю четыре года. Выкладываю продукты, сажусь на кассу. Алмаз Нигматуллин, сотрудник магазина

В уфимском филиале «Магнита» работают 11 сотрудников с инвалидностью. С февраля компания планирует принять на работу ещё несколько человек с ограниченными возможностями здоровья.

Мы под каждого сотрудника по программе адаптации подбираем тот вид работы, который он может выполнять. Для нас этот проект очень важен, так как данная категория людей — это очень ответственные сотрудники. Они ответственно подходят к своим обязанностям. Ответственно подходят к тому объему работ, который они могут выполнить. Анна Фахретдинова, начальник отдела по работе с персоналом

На заседании Координационного совета Глава Башкортостана отметил, что в регионе внедряются новые меры поддержки инвалидов, расширяется перечень предоставляемых им услуг. Также в прошлом году в Уфе открылся детский образовательно-реабилитационный центр «Салют», в котором будут учиться и укреплять здоровье особенные детишки со всей республики. В Уфе запустили и социальное такси для маломобильных граждан.

В этом году планируем открыть новый корпус геронтологического центра «Именлек». Более чем на 50 мест увеличим места для оказания таким людям помощи в условиях круглосуточного пребывания. В целом будем на базе центра повышать качество работы с пожилыми, маломобильными гражданами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также призвал власти всех уровней, общественные организации и социально ориентированный бизнес объединить усилия в создании доступной среды для инвалидов, обеспечить равные возможности для всех. В Год поддержки участников специальной военной операции и их семей также уделят особое внимание их медицинской, психологической, социальной реабилитации, последующему трудоустройству. Многие ветераны СВО уже нашли себя в адаптивном спорте.

Башкортостан не первый год участвует в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив. За последний год республика поднялась на 15 пунктов и вошла в топ-30 субъектов страны. Проект «Открыто для всех» вдохновил на новые решения, отметил Радий Хабиров и объявил об учреждении своей региональной премии «Золотое сердце» за лучшие инклюзивные практики бизнеса.