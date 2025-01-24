В Башкирии многодетная семья погорельцев переехала в новый дом

Многодетной семье в Куюргазинском районе предоставили жилье. У четы Еникеевых в селе Молоканово сгорел частный дом в декабре прошлого года. Новое строение предоставили и благодаря личному содействию руководителя региона, поскольку главу семейства мобилизовали в зону спецоперации.

Заниматься и делать уроки для Зарины, Алексея и Мирославы теперь есть где. С обретением нового дома появились комфортные условия. Некоторое время им с мамой приходилось ютиться сначала у соседей, а потом у бабушки.

Тут есть и душ, и ванна, и туалет. Не надо выходить, не надо выносить, это все выливать. Намного лучше, чем тот, есть комнаты, можно уединиться. Мирослава Татьянина

Ведь от прошлого места жительства у семейства Еникеевых ничего не осталось, кроме воспоминаний. В декабре прошлого года их жизнь разделилась на до и после. Причина возгорания в том, что жильцы неосторожно обращались со свечой. В ту ночь по всей деревне отключилось электричество – из-за сильного ветра произошел обрыв сетей. Огонь тогда полностью уничтожил деревянное строение. В том числе и все вещи. Мама семерых детей Светлана Еникеева вспоминает, что они чудом выскочили из пылающего дома. Разутые, без теплой одежды и документов.

Одно дело – видеть, как чей-то дом горит, и переживать. Не знаю, одно дело, когда страх и смотреть, что если бы мы там были и не услышали бы. У меня аж реально прям дрожь берет. Даже обувь не смогла вытащить. Сама босиком и все дети босиком. Светлана Еникеева, многодетная мама

Светлана говорит, что бог уберег ее и детей от смерти в ту злополучную декабрьскую ночь. Известие о трагедии Еникеевых разлетелось по всему району. Чтобы помочь им, в муниципалитете хотели отказаться от возведения ледового городка, но в дело вмешался Глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил выделить средства на приобретение нового дома в селе Молоканово.

Глава республики, уважаемый Радий Фаритович, оказал нам такую помощь – 500 тысяч на приобретение дома семье погорельцев и семье участника СВО. Марина Букреева, глава администрации Ермолаевского сельского совета Куюргазинского района