В Башкирии в медресе открылся пункт приема гумпомощи

В городе Октябрьский один из пунктов приема гуманитарной помощи находится в медресе. Сбор вещей, необходимых на передовой, в медресе не прекращается с самого начала СВО. Там и был самый первый склад волонтерской группы «Оберег». Место, во-первых, удобное, недалеко находится остановка.

Кроме того, здесь неустанно молятся за здоровье воинов. Каждый раз в гуманитарной посылке — башкирский мед, фарш и мясо. Мавлемзан хазрат организовывает и питание для сопровождающих гумконвоя, благословляет их перед дальней дорогой. Также имам-ахунд часто встречается с бойцами во время их отпуска, отправляет им гостинцы.