Башкирия может стать флагманом развития студенческого спорта

Об этом заявили на встрече олимпийских чемпионов Советского Союза по баскетболу с главой Башкортостана. Чемпионы приехали на Матч звезд ассоциации. Как отметили гости, в республике на высоком уровне создаются условия для развития спорта. В первую очередь речь о новых объектах, открытых в прошлом году. Это и Центр фехтования, канал для гребного слалома и, конечно, Дворец борьбы. Радий Хабиров также рассказал о планах построить в башкирской столице другие крупные объекты.