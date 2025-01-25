Радий Хабиров встретился с молодыми предпринимателями

На базе парка «Патриот» в Чишминском районе прошел первый форум молодых предпринимателей Башкортостана, который собрал порядка 300 участников со всего региона. Они не только обменялись опытом друг с другом, но и обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, а также перспективные направления, которые могут принести прибыль. Свои вопросы молодые предприниматели смогли задать представителям профильных министерств и ведомств, банков и лично Радию Хабирову, который приехал поддержать ребят.
Газиз Сираев из Бижбуляка долго выбирал, в каком направлении малого бизнеса открыть свое дело, и в итоге начал работать сразу в нескольких. Растениеводство, животноводство, туризм. Сейчас даже разводит улиток для ресторанов. Признается, было трудно, но он был не один в начале своего пути. Среди участников форума были и те, кто решил продолжить семейный бизнес. Причем не дожидаясь совершеннолетия. Трифон Сергеев начал работать на себя в 16 лет.
Ключевым моментом форума стало участие в нем Главы Башкортостана. Радий Хабиров в своем выступлении отметил, что открыть собственное дело может каждый. Молодые предприниматели имеют доступ ко всем мерам поддержки, которые предоставляются на региональном уровне, включая кредиты, лизинг, гарантии, гранты и нефинансовые меры.
При этом региональные меры поддержки начали работать задолго до студенческих стартапов. Они позволили встать на ноги многим молодым предпринимателям, которые на форуме смогли поделиться своим опытом.
В Башкортостане более полумиллиона человек открыли свой малый и средний бизнес и успешно работают. Это четверть трудоспособного населения. По данному показателю республика в лидерах среди регионов Поволжья и десятая в России.
Пожалуй, невозможно представить такую сферу, в которой бы не было молодых предпринимателей. Но при этом есть ниши, которые до сих пор мало освоены бизнесом. Возможно, что после форума его участники обратят внимание и на них.
Большая часть встречи главы республики с молодыми предпринимателями прошла в формате вопросов и ответов. При этом многие участники форума получили ценные советы от Радия Хабирова, как лучше развивать свой бизнес и на какие меры господдержки они могут рассчитывать. А некоторые обращения лягут в основу поручений Главы Башкортостана региональному правительству. В завершении встречи отличившимся предпринимателям Радий Хабиров вручил благодарственные письма и почетные знаки «Доброволец Республики Башкортостан».
Малый и средний бизнес всегда помогал отвечать на самые сложные вызовы. Большую поддержку властям и жителям региона предприниматели оказали во время пандемии. Сейчас принимают активное участие в формировании гуманитарных конвоев и поддержке участников СВО и их семей. Радий Хабиров поблагодарил за такую позицию и отметил, что они тоже могут рассчитывать на его помощь.