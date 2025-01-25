Радий Хабиров встретился с молодыми предпринимателями

На базе парка «Патриот» в Чишминском районе прошел первый форум молодых предпринимателей Башкортостана, который собрал порядка 300 участников со всего региона. Они не только обменялись опытом друг с другом, но и обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, а также перспективные направления, которые могут принести прибыль. Свои вопросы молодые предприниматели смогли задать представителям профильных министерств и ведомств, банков и лично Радию Хабирову, который приехал поддержать ребят.

Газиз Сираев из Бижбуляка долго выбирал, в каком направлении малого бизнеса открыть свое дело, и в итоге начал работать сразу в нескольких. Растениеводство, животноводство, туризм. Сейчас даже разводит улиток для ресторанов. Признается, было трудно, но он был не один в начале своего пути. Среди участников форума были и те, кто решил продолжить семейный бизнес. Причем не дожидаясь совершеннолетия. Трифон Сергеев начал работать на себя в 16 лет.

Ключевым моментом форума стало участие в нем Главы Башкортостана. Радий Хабиров в своем выступлении отметил, что открыть собственное дело может каждый. Молодые предприниматели имеют доступ ко всем мерам поддержки, которые предоставляются на региональном уровне, включая кредиты, лизинг, гарантии, гранты и нефинансовые меры.

Мы выстраиваем коммуникации между предпринимательским сообществом и властями. На мой взгляд, очень эффективным инструментом в этом плане является институт бизнес-шерифов, потенциал которого, уверен, ещё не до конца реализован. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При этом региональные меры поддержки начали работать задолго до студенческих стартапов. Они позволили встать на ноги многим молодым предпринимателям, которые на форуме смогли поделиться своим опытом.

В Башкортостане более полумиллиона человек открыли свой малый и средний бизнес и успешно работают. Это четверть трудоспособного населения. По данному показателю республика в лидерах среди регионов Поволжья и десятая в России.

Моя принципиальная позиция – чтобы все имеющиеся в руках государства ресурсы работали. Поэтому мы усовершенствовали инвестиционное законодательство – теперь вы можете, предоставив минимум документов, получить без торгов землю под реализацию вашего проекта. И мы заметили, что после этого количество выданных земельных участков для развития бизнеса увеличилось в разы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Пожалуй, невозможно представить такую сферу, в которой бы не было молодых предпринимателей. Но при этом есть ниши, которые до сих пор мало освоены бизнесом. Возможно, что после форума его участники обратят внимание и на них.

Большая часть встречи главы республики с молодыми предпринимателями прошла в формате вопросов и ответов. При этом многие участники форума получили ценные советы от Радия Хабирова, как лучше развивать свой бизнес и на какие меры господдержки они могут рассчитывать. А некоторые обращения лягут в основу поручений Главы Башкортостана региональному правительству. В завершении встречи отличившимся предпринимателям Радий Хабиров вручил благодарственные письма и почетные знаки «Доброволец Республики Башкортостан».