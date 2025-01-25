В Уфе прошла очередная отправка бойцов в зону СВО

Обратно к местам несения службы. Сегодня на площади перед «Уфа-Ареной» состоялась очередная отправка военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. После двухнедельного отпуска мобилизованные возвращаются на боевые позиции. Среди них и те, кто выполняет свой воинский долг с самого начала СВО.