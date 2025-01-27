Во Владикавказе появился монумент, посвящённый погибшим на СВО военным полицейским

Во Владикавказе открылся монумент, посвящённый погибшим при исполнении воинского долга сотрудникам военной полиции в зоне СВО. Участие в церемонии приняли и военные полицейские Центрального военного округа.
Памятник появился на территории учебного центра военной полиции Вооружённых Сил России. Обелиск в виде гранитного камня, на котором изображён военнослужащий военной полиции. Среди гостей были представители командования военной полиции, участники СВО, родные погибших.
Минутой молчания почтили память всех, кто до конца исполнил свой воинский долг, а после возложили цветы к подножию памятника. В конце военнослужащие и юнармейцы прошли торжественным маршем.