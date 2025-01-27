Во Владикавказе появился монумент, посвящённый погибшим на СВО военным полицейским

Во Владикавказе открылся монумент, посвящённый погибшим при исполнении воинского долга сотрудникам военной полиции в зоне СВО. Участие в церемонии приняли и военные полицейские Центрального военного округа.

Памятник появился на территории учебного центра военной полиции Вооружённых Сил России. Обелиск в виде гранитного камня, на котором изображён военнослужащий военной полиции. Среди гостей были представители командования военной полиции, участники СВО, родные погибших.