В Башкирии презентовали книгу «Большая Уральская тропа. Точка притяжения»

В Кугарчинском районе презентовали книгу «Большая Уральская тропа. Точка притяжения». Она представляет собой фотоальбом о самом протяженном в России туристическом маршруте длиною 2300 км.

Через Кугарчинский район проходят пеший и водный маршруты. Тропа пролегает по особо охраняемым природным территориям Южного, Среднего и Северного Урала. Издание передали в подарок в районную и сельские библиотеки. Кроме того, организаторы презентации рассказали гостям о достопримечательностях Урала и развитии экотуризма.