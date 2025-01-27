В Башкирии 281 пара узаконила свои отношения в красивую дату

В Башкирии 281 пара узаконила свои отношения в красивую дату 25.01.2025, сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам юстиции региона.

В Уфе 25 января поженились 100 пар. Больше всего зарегистрировались в ЗАГСе Советского (16), Кировского (15) и в первом отделе ЗАГС Октябрьского района и в ЗАГСе Ленинского района (по 14).

Лидерами по количеству зарегистрированных браков стали отделы ЗАГС в Белорецком районе и городе Белорецк (15 пар). На втором месте находится отдел ЗАГС Октябрьского района (13). Среди районов республики больше всего регистраций прошло в Иглинском районе (11).