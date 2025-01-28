Боец СВО из Башкирии удостоен медали «За отвагу»

Житель Бакалинского района Руслан подписал контракт с Министерством обороны в июне 2024 года для участия в специальной военной операции. В сентябре он получил травму, а в ноябре его представили к заслуженной награде — медали «За отвагу», сообщил в глава администрации Олег Ефимов.
По словам главы, Руслан служит на передовой и управляет багги. Он занимается эвакуацией раненых, а также доставкой еды, медикаментов и боеприпасов.
Во время одного из боевых заданий, Руслан был ранен. В машину, где он находился с товарищами, попал беспилотник противника.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Олег Ефимов, ТГ.