В Башкирии продолжается операция «Снегоход»

В Башкортостане продолжается месячник по безопасной эксплуатации самоходных машин под названием «Снегоход». До 21 февраля инспекторы Гостехнадзора совместно с участковыми и сотрудниками ДПС проводят рейды.

Главная цель таких мероприятий – проконсультировать население по вопросам соблюдения обязательных требований и обеспечения безопасности при эксплуатации снегоходов и квадроциклов. Инспекция Гостехнадзора напоминает, что эксплуатация самоходной машины возможна после её регистрации, прохождения ежегодного техосмотра и наличия удостоверения тракториста-машиниста категории А1.