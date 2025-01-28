В Башкирии в придорожный сервис вложат 12 млрд рублей

Придорожный сервис в республике продолжает развиваться. Радий Хабиров в своих соцсетях написал, что это имеет огромное значение для развития туризма, экономики. Да и жителям становится комфортнее в пути. Работу в этом направлении начали в 2020 году. Глава Башкортостана отметил, что к тому времени у республики было порядка 900 объектов разного уровня и качества обслуживания.
К началу 2025 года их количество выросло более чем в два раза. Модернизированы и построены заново более 2 тыс. объектов. Предприниматели на особых условиях могут получить земельный участок в аренду без торгов, претендовать на налоговые льготы. Сегодня на разной стадии реализации находятся 200 инвестпроектов с общим объемом вложений около 12 млрд рублей, написал Радий Хабиров.