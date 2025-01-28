В Башкирии в придорожный сервис вложат 12 млрд рублей

Придорожный сервис в республике продолжает развиваться. Радий Хабиров в своих соцсетях написал, что это имеет огромное значение для развития туризма, экономики. Да и жителям становится комфортнее в пути. Работу в этом направлении начали в 2020 году. Глава Башкортостана отметил, что к тому времени у республики было порядка 900 объектов разного уровня и качества обслуживания.