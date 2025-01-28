В Уфе прошла встреча с родственником генерала Шаймуратова

Родственник генерала Шаймуратова рассказал о прославленном предке. Встреча с внучатым племянником командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии состоялась в Уфимском медколледже. Марат Гадельшин рассказал студентам не только о военных подвигах комдива, но и о том, каким был дед в обычной жизни.

Подполковник в отставке отметил, что на его выбор профессии отчасти повлияли рассказы о прославленном родственнике. С началом СВО, будучи офицером в третьем поколении, он не мог остаться в стороне от содействия башкирским бойцам.

С первых дней спецоперации начал помогать сбором гуманитарной помощи. Сам не раз ездил на передовую вместе с гумконвоем. Марат Гадельшин посетил в ЛНР и восстановленную Петровскую школу №22, которая носит имя генерал-майора Шаймуратова, и место гибели легендарного комдива.