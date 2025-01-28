В Уфе состоялась презентация книги про СВО

Сборник рассказов и стихотворений участников СВО под названием «Честь наивысшая — носить русский мундир» презентовали в Уфе. Это третья книга издательского проекта госфонда «Защитники Отечества».

Предыдущие выпуски назывались «Жизнь за други своя» и «Нет уз святее товарищества». В новое издание вошли произведения 58 авторов, среди которых есть и представители Башкортостана. В дальнейшем сборники будут переданы в музеи и библиотеки республики.