В Башкирии завершилась модернизация службы занятости

Житель Уфы открыл бизнес, а женщина с инвалидностью без труда нашла работу. В этом горожанам помог современный кадровый центр — так после переформатирования теперь называются службы занятости. Пилотный проект модернизации ведомства стартовал в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография», а в 2024 Башкортостан в числе других 12 субъектов страны вошел во вторую волну комплексной модернизации всей сети центров занятости населения. Сегодня 50 кадровых центров «Работа России» уже готовы, в них проведен капитальный ремонт, помещения оформлены в едином стиле. Обновление еще в 18 филиалах завершится в этом году.

Каждый месяц Ильнур Шаймарданов посещает кадровый центр. Таковы условия социального контракта для старта бизнеса. Именно здесь около года назад ему помогли разработать свой проект и получить субсидию в размере 350 тыс. рублей. На выделенные средства мужчина приобрел ростовых кукол.

Сейчас его бизнес приносит хороший доход. К слову, за 2024 год только в кадровом центре Калининского района 42 человека получили адресную соцпомощь и 6 — единовременную. Специалисты курируют на всех этапах: от первого посещения до получения субсидии и реализации бизнес-проекта.

В обновленном кадровом центре работа строится по принципу «одного окна». Обращаясь в службу, граждане и работодатели могут решить целый комплекс проблем с учетом индивидуальных потребностей. Важным изменением стал и отказ от устаревших формальных подходов к трудоустройству граждан и уход от бумажного документооборота.

Так, кадровый центр помог найти работу Светлане Гартман. Она инвалид третьей группы, и трудоустроиться самостоятельно у нее не получалось. Сейчас она уже больше полугода является сотрудником Центра адаптации инвалидов.