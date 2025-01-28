Боец СВО из Башкирии: «Победа будет за нами!»

Боец с позывным «Душман» из села Адзитарово Кармаскалинского района подписал контракт с Минобороны России в феврале прошлого года и отправился добровольцем в зону СВО.

После срочной службы он трудился водителем, но с началом спецоперации решил встать на защиту Родины. Семья бойца поддержала его решение. Старший сын «Душмана» тоже получил военную специальность и с первых дней участвует в боевых действиях.

Военнослужащий родом из Уфимского района, но встретив свою судьбу переехал на малую Родину супруги. Работая водителем школьного автобуса, он всегда ответственно относился к своим обязанностям. Коллеги отмечают, что «Душман» остается верным своей профессии, даже находясь на передовой.

Во время краткосрочного отпуска боец встретился с односельчанами, сослуживцами и школьниками, вдохновляя их своим оптимизмом и верой в победу. После отпуска он вернулся к выполнению служебных обязанностей и взял на себя управление списанным школьным автобусом, который был переоборудован для выполнения боевых задач. Администрация района поддержала предложение использовать списанный автобус для помощи участникам СВО.

С надеждой на мир и возвращение всех военнослужащих домой с победой, местные жители продолжают поддерживать своих защитников.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).