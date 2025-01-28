В Башкирии появился реестр народных целителей

Без шарлатанства. Право на занятие народной медициной имеет тот, у кого есть соответствующее разрешение. В Башкортостане этим занимается региональный Минздрав уже несколько лет, регулярно обновляя списки. В него могут попасть травники, йоготерапевты, мастера акупунктуры и многие другие. А вот те, кто занимается оккультно-магическими обрядами, в категорию народной медицины не попадают.

Оздоровительный эффект может дать растение, которое большинству из нас может показаться сорняком. Михаил Гордеев, можно сказать, знает о травах всё. Полвека он изучает их свойства, создает сборы. При этом он ведет и картотеку тех, кто к нему обратился. Соблюдая при этом еще и врачебную тайну. И прежде чем человеку что-то назначить, он знакомится с его эпикризом и анализами.

Значение для здоровья, отмечает Михаил Гордеев, имеет и то, как человек питается, пьет воду и каков его сон. А травы помогают настроить организм на путь выздоровления. Михаил Гордеев — человек, который официально имеет статус специалиста народной медицины. И таких в Башкортостане всего 7. Это те, кто представил в Минздрав пакет документов.

При этом проверяются знания кандидата, он должен действовать под контролем врача или медорганизации, занимающихся частной практикой. Разрешение выдается на 5 лет, но может быть отозвано по заявлению самого целителя или же, если в суде доказано причинение им вреда здоровью пациента.