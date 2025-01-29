В Нуримановском районе в ППМИ участвуют 12 сельских поселений

12 сельских поселений Нуримановского района активно участвуют в республиканской программе поддержки местных инициатив. Средства, получаемые в рамках данного проекта, направляются на благоустройство территорий и ремонт социальных учреждений. В сельских поселениях района проводятся собрания и мероприятия по поддержке проектов ППМИ.

Так, жители Красноключевского сельского поселения выдвинули свои предложения, которые могут быть включены в программу. Обсудив идеи, они остановились на проекте по обустройству универсальной спортивной площадки в селе Красный Ключ.