В Башкирию в этом году поступят еще три электропоезда «Финист»

Еще три электропоезда «Финист» поступят в нашу республику в текущем году. Башкортостан – в числе первых регионов наряду с Ленинградской и Свердловской областями, где ждут эти электрички. Хорошей новостью в своих соцсетях поделился Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что всего за последние пять лет регион получил 88 новых вагонов. Подвижной состав пригородных поездов обновился на 70 %, а его средний возраст снизился с 16 до 6 лет. В прошлом году электрички перевезли порядка 5,5 млн пассажиров, подчеркнул Радий Хабиров.