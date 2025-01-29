В Башкирии родилась первая «королевская» двойня

В башкирском Зауралье родилась первая «королевская» двойня в 2025 году, сообщили в Центральной городской больнице Сибая.

Разнополые малыши появились на свет у 23-летней Айгизы Юлуевой из деревни Гумерово Баймакского района.

Сюрприз молодых родителей ожидал еще за полгода до появления детей. Во время планового ультразвукового обследования они узнали, что у них будет сразу двойня. Малыши родились естественным путем. Это довольно редкое явление для многоплодной беременности, отметили в Сибайской больнице.

Для пары это третий и четвертый ребенок. Дома их уже ждут старший брат Газиз и сестра Айгузель.