В Уфе проверяют соблюдение правил весового контроля

В Уфе проходят рейды по выявлению нарушений правил перевозки тяжелых грузов. От самосвалов, которые перевозят вес с нарушением, страдает дорожное полотно. К тому же перегруженные машины представляют опасность на дорогах, так как плохо управляемы.

С 1 января 2025 года в России начали применять новые штрафы за нарушение правил перевозки грузов автотранспортом, также изменен порядок их уплаты. Теперь сумма штрафа за перегруз и негабарит составит от 350 тыс. до 600 тыс. рублей. А льготный период для его уплаты со скидкой продлен до 30 дней, но величина скидки уменьшена до 25%.