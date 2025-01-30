Участник СВО из Башкирии: «Хотел служить с первых дней»

Жители Башкирии продолжают мужественно и стойко нести службу в зоне специальной военной операции.

Возвращаясь домой в краткосрочный отпуск, бойцы не могут оставить позади переживания, связанные с выполнением своих боевых задач.

Один из таких героев - 35-летний житель села Прибельского Кармаскалинского района, известный под позывным «Грач». Он служит в третьем гвардейском отделении бригады специального назначения уже два года. В июне 2023 года «Грач» подписал свой первый контракт с Минобороны, с тех пор работает в качестве разведчика.

В начале 2024 года военнослужащий подписал второй контракт, а сейчас проходит реабилитацию из-за тяжелого ранения в плечо и ногу. Но, несмотря на серьезные травмы, «Грач» полон решимости вернуться на передовую.

Наша работа опасная, но нужная и жизненно важная. Мы очень стараемся внести свой вклад в приближение победы. позывной «Грач»

«Грач» готовится продолжить службу, используя навыки, приобретённые как во время срочной службы, так и в своей гражданской профессии автомеханика и электромонтера. Его мужество и отвага были отмечены наградами, среди которых медали Жукова и Воинской доблести 2 степени.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).