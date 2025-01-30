В Уфе бойцы СВО помолились за товарищей на передовой

В Уфе участники спецоперации помолились за боевых товарищей, находящихся на передовой. Молебен состоялся в стенах Покровского храма, старейшей из действующих православных церквей башкирской столицы. Присутствующие поставили свечи за здравие, провели и панихиду по бойцам, погибшим в зоне СВО.

На богослужение пришли военнослужащие с семьями и представители регионального фонда «Защитники Отечества». Плечом к плечу стояли и православные, и мусульмане. Воинская традиция и долг давно объединили их молитву в единую.