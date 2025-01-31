В Башкирии отметили 130-летие классика Шайхзады Бабича

Со всех концов республики и России сегодня приехали потомки Бабичей. Для нас это память, единение рода. Здесь звучат стихи, а наш небольшой деревенский музей остается домом, куда они могут приезжать. Это не может не трогать наши сердца, мы видим, как живет и откликается творчество поэта по сей день. Молодых ребят с каждым годом все больше и больше! Это очень нас радует и вдохновляет!

Альфия Зарипова