В Башкирии отметили 130-летие классика Шайхзады Бабича

В Башкирии отметили 130-летие со дня рождения поэта, классика башкирской литературы Шайхзады Бабича. Торжественные мероприятия состоялись в музее имени литератора.
Небольшой сельский музей имени Шайхзады Бабича в деревне Кигазытамаково Мишкинского района вот уже много лет является точкой притяжения для всех ценителей творчества поэта. Кигазытамаково известно как родовое селение Бабичей, и половина жителей деревни носит фамилию поэта, а многие являются его родственниками. Именно здесь, в небольшом, уютном, почти домашнем музее хранят память о поэте. Музей, который создали земляки Шайхзады Бабича, бережно хранит уникальные экспонаты семьи Бабичей, шежере прошлого века и многие другие.
Музей курируют местные краеведы, родственники и земляки поэта, одна из них — заведующая учреждением Альфия Зарипова.
Среди гостей — коллеги по перу великого Шайхзады Бабича, журналисты информационного агентства «Башинформ», которые поддержали музей и помогли «усилить» оргтехнику, в том числе компьютер. Сертификат на подключение к интернету заведующей музея Альфие Зариповой вручила компания «Ростелеком». Во время церемонии технический директор Ильгиз Баекенов отметил: «Мы с удовольствием поддержали идею подключения музея к всемирной сети. Благо в деревне Кигазытамаково есть техническая возможность. Пусть это будет небольшой подарок к юбилею Шайхзады Бабича. Надеемся, что это поможет в популяризации творческого наследия поэта».
Агентство по печати и средствам массовой информации РБ, Союз писателей РБ и башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой передали в дар музею книги.
После теплой встречи в музее и возложения цветов торжество продолжилось в кинозале культурного центра Мишкино, куда пришли все земляки великого поэта, а также местные школьники, которые отпросились с уроков, ведь тут их ждал показ фильма «Бабич», встреча с актерским составом, сценаристами фильма и актером Молодежного театра Ильгизом Тагировым, исполнившим роль Шайхзады Бабича.
Глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников искренне поблагодарил всех гостей вечера. Среди них — член комиссии по культуре и СМИ Международного союза общественных организаций «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Альфия Байбурина, главный редактор журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина, руководитель национально-культурного объединения Курултая башкир Мишкинского района Мунир Нурисламов, башкирский поэт, прозаик, журналист, заместитель главного редактора журнала «Агидель» Ахмер Утябаев, заслуженный деятель искусств РБ Нафира Иксанова (Бабичева), соавтор сценария фильма «Бабич», заслуженный работник культуры РБ Гульсасак Саламатова, Халил Фарваев и многие другие, кто хранит и приумножает память Шайхзады Бабича — немеркнущей звезды национальной поэзии.
Торжественные мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Шайхзады Бабича будут проходить на протяжении всего 2025 года.
Фото: bashinform.ru