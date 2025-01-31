В Башкирии провели соревнования по зимней рыбалке

В Хайбуллинском районе провели соревнование по зимней рыбалке. Оно стало первым мероприятием клуба отцов «Таяныс», который открыли в рамках республиканского конкурса «Трезвое село».
Пока сезон твердого льда, в селе Федоровка на реке Ташла сражались за рыбу как опытные мастера, так и начинающие рыбаки. В их числе женщины и дети. Собрались жители и из других сел, а также из городов Новотроицк и Сибай. Но всех удивили гости из Мексики.
Берег реки Ташла стал спортивной площадкой под открытым небом. Любители рыбалки состязались в перетягивании каната, стреляли из пневматической винтовки и участвовали в различных играх. Тем временем женщины варили на костре ароматную уху. По завершении мероприятия проводили взвешивание пойманного улова. Лучшей рыбацкой семьей стали Билаловы, а лучшим рыбаками – Андрей Болотин и Анастасия Турушева.