В Башкирии провели соревнования по зимней рыбалке

Пока сезон твердого льда, в селе Федоровка на реке Ташла сражались за рыбу как опытные мастера, так и начинающие рыбаки. В их числе женщины и дети. Собрались жители и из других сел, а также из городов Новотроицк и Сибай. Но всех удивили гости из Мексики.