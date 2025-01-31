В Уфе бойцов СВО проводили на службу после отпуска

С новыми силами за боевые задачи. К местам несения службы после двухнедельного отпуска возвращаются мобилизованные бойцы. Среди них и те, кто выполняет свой воинский долг с самого начала спецоперации.

Боец с позывным «Муха» отдых провел с семьей, а теперь торопится к боевым братьям, чтобы передать посылки и дать возможность следующей группе вернуться в отпуск на родину.

До места назначения участников специальной военной операции доставят пять комфортабельных автобусов, которые по поручению Главы Башкортостана выделяет республика.