В Уфе прошёл интенсив «Гранты. Путь к победе»

Как привлечь финансы и реализовать социально значимый проект? Об этом жителям Башкортостана рассказали на первом масштабном интенсиве 2025 года «Гранты. Путь к победе». На обучении присутствовали представители НКО, добровольческие движения и инициативные жители республики.

Участники мероприятия знакомились с потенциалом и возможностями грантовой поддержки, а также получили практические знания и навыки от спикеров по разработке и реализации общественно значимых проектов. Так, команда участниц из Нуримановского района хотят реализовать проекты помощи детям с ОВЗ и местного детского телевидения. Чтобы воплотить идеи в жизнь, необходимо более 1 млн рублей.