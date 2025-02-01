Радий Хабиров рассказал о мастерице, которая помогает СВО

Её участники изготавливают три десятка различных изделий для фронта. Для бойцов на СВО волонтеры отправляют сплетенные войлочные пояса, которые закрывают поясницу и помогают в холод, особенно если приходится лежать на земле или находиться в окопах. Радий Хабиров поблагодарил Галину Габдрахманову и волонтеров за их труд.