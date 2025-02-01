В Башкирии четырех бойцов СВО наградили орденом Жукова

За отвагу, самоотверженность и личное мужество. Четырёх бойцов из Аскинского района наградили Орденом Жукова. Военнослужащих с позывными «Дикий», «Весна», «Старый» и «Гиля» призвали в ряды вооружённых сил России в рамках частичной мобилизации.

Они неоднократно участвовали в боевых действиях, проявляя мужество, стойкость и преданность Родине. В копилке «Дикого» это уже третья награда. Ранее ему вручили медали «Участнику специальной военной операции» и «Ветерана ракетных войск и артиллерии».