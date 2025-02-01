Телеканал БСТ покажет документальный фильм «Комбат «Скиф»

2 февраля в 18:30 на канале БСТ пройдет премьерный показ документального фильма «Комбат «Скиф». Он посвящен Герою России, командиру танкового батальона им. Сергея Зорина полка «Башкортостан» Андрею Мигунову.

Съёмки проходили в Башкортостане, городе Камышин Волгоградской области, где в военном училище учился Андрей Мигунов, Самаре, Ростове-на-Дону, Луганской народной республике.

Автор документального фильма — тележурналист Гузель Хамитова, режиссер — Айгуль Малбаева. Андрей Мигунов со времен училища носил позывной «Скиф», но в танковом батальоне подчиненные называли его «Батя». Участники фильма поделятся о командире своими воспоминаниями, некоторые из них еще нигде не публиковались.