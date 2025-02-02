В Башкирии родственники нашли письмо солдата 83-летней давности

У героизма нет срока давности. Фронтовое письмо красноармейца Салихьяна Кайбышева спустя десятки лет обнаружила его родная племянница. Документ датирован 19 марта 1942 года. Благодаря ему родные смогли узнать последние мысли и переживания земляка, а главное – в 2014 году начать поиски и найти место захоронения солдата из Башкортостана. Но у этой истории есть и продолжение.
Два тетрадных листа, на которых карандашом по-татарски 20-летний солдат пишет маме. Это фронтовое письмо написано в окопе 83 года назад красноармейцем Салихьяном Кайбышевым. И сегодня по желанию его племянницы письмо передается в республиканский Музей Боевой Славы.
У героизма нет срока давности, а значит, история юного красноармейца будет жить. Впервые документ попал в наши руки чуть более недели назад. В беседе с племянницей солдата Мунирой Байгильдиной мы узнали поближе его автора и собрали цепь событий, благодаря которым удалось найти братскую могилу.
Два пожелтевших от времени листа хранили в себе переживания и мысли юного солдата. Это последнее письмо 20-летнего красноармейца из Башкортостана. Салихьян Кайбышев писал его в окопе, буквально на коленке. Спустя три дня бойца не стало. Родным пришла похоронка, а через полгода и то самое письмо, подарившее маме Салихьяна новую надежду.
Более 70 лет родные не могли обнаружить место захоронения родственника. И лишь случайная находка указала нужное направление. В 2014 году начались поиски.
Так спустя 73 года Мунира Байгильдина посетила братскую могилу в Тверской области, где в числе 388 солдат захоронен ее дядя. Судя по фамилиям, среди них были и другие жители Башкортостана. Открыв Коран, прочитала молитву и посмотрела места, где провел последние дни жизни Салихьян Кайбышев. Сейчас, по словам женщины, у письма новые задачи.
Так фронтовое письмо попало в руки съемочной группы с важной миссией – ознакомить гостей Республиканского музея Боевой Славы с его содержанием и, как в стихах Рождественского, рассказать историю маленького человека и его большую веру в победу. И равнодушным она никого не оставила.
Сила рукописного сообщения, несмотря на наличие телефонов, всё также поддерживает бойцов на передовой, только уже в специальной военной операции. Сами они письма почти уже не пишут, но к ним конверты приходят регулярно.
Сегодня наряду с героями Великой Отечественной стоят и герои современности. И история прошлого служит примером доблести и патриотизма. Теперь о юном солдате Салихьяне Кайбышеве узнают посетители и гости нашего региона. Фронтовое письмо солдата из Башкортостана будет храниться в фондах Республиканского музея Боевой Славы.