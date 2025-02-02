В Башкирии родственники нашли письмо солдата 83-летней давности

У героизма нет срока давности. Фронтовое письмо красноармейца Салихьяна Кайбышева спустя десятки лет обнаружила его родная племянница. Документ датирован 19 марта 1942 года. Благодаря ему родные смогли узнать последние мысли и переживания земляка, а главное – в 2014 году начать поиски и найти место захоронения солдата из Башкортостана. Но у этой истории есть и продолжение.

Два тетрадных листа, на которых карандашом по-татарски 20-летний солдат пишет маме. Это фронтовое письмо написано в окопе 83 года назад красноармейцем Салихьяном Кайбышевым. И сегодня по желанию его племянницы письмо передается в республиканский Музей Боевой Славы.

У героизма нет срока давности, а значит, история юного красноармейца будет жить. Впервые документ попал в наши руки чуть более недели назад. В беседе с племянницей солдата Мунирой Байгильдиной мы узнали поближе его автора и собрали цепь событий, благодаря которым удалось найти братскую могилу.

Два пожелтевших от времени листа хранили в себе переживания и мысли юного солдата. Это последнее письмо 20-летнего красноармейца из Башкортостана. Салихьян Кайбышев писал его в окопе, буквально на коленке. Спустя три дня бойца не стало. Родным пришла похоронка, а через полгода и то самое письмо, подарившее маме Салихьяна новую надежду.

Она потом всю жизнь ждала. Всю жизнь. Когда услышит, что где-то там солдат, она бежала и спрашивала: «А вы не видели на фронте моего сына?» Она думала, что он горделивый очень. Может быть, он руки-ноги потерял и стесняется вернуться, может быть, он не может вернуться. Мунира Байгильдина, племянница Салихьяна Кайбышева

Более 70 лет родные не могли обнаружить место захоронения родственника. И лишь случайная находка указала нужное направление. В 2014 году начались поиски.

Там и адрес написан, конкретно, где он находится. Село Тупицыно, Калининская область, Погорельский район. С другом мы вошли в компьютер, в базу данных о боях, о солдатах погибших, где кто захоронен, и нашли адрес, где он захоронен. Сели в машину и поехали на место захоронения. Мунира Байгильдина, племянница Салихьяна Кайбышева

Так спустя 73 года Мунира Байгильдина посетила братскую могилу в Тверской области, где в числе 388 солдат захоронен ее дядя. Судя по фамилиям, среди них были и другие жители Башкортостана. Открыв Коран, прочитала молитву и посмотрела места, где провел последние дни жизни Салихьян Кайбышев. Сейчас, по словам женщины, у письма новые задачи.

Многие еще и еще это письмо увидят и проникнутся той гордостью нашего дяди, который воевал за нас, той храбростью тех воинов, которые в 42-м году защищали нашу Родину, его призывы защищать Родину. Мунира Байгильдина, племянница Салихьяна Кайбышева

Так фронтовое письмо попало в руки съемочной группы с важной миссией – ознакомить гостей Республиканского музея Боевой Славы с его содержанием и, как в стихах Рождественского, рассказать историю маленького человека и его большую веру в победу. И равнодушным она никого не оставила.

Периодически люди к нам приходят и передают раритеты, которые хранили у себя дома, это личные вещи военнослужащих, документы и в том числе письма. Те самые знаменитые письма-треугольники. И вот одно из таких писем сегодня нам передали сотрудники БСТ. В них правда, повседневная жизнь, история бойца, который мог общаться тогда только при помощи писем, своих строк, своих мыслей. Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы

Сила рукописного сообщения, несмотря на наличие телефонов, всё также поддерживает бойцов на передовой, только уже в специальной военной операции. Сами они письма почти уже не пишут, но к ним конверты приходят регулярно.

Учащиеся пишут, взрослые люди тоже пишут с пожеланиями, с напутствиями ребятам. И наши ребята эти письма расклеивают в блиндажах, в окопах и с такой большой гордостью и с благодарностью, что их не забывают. Читают, друг другу передают. У меня вот порядка 30-40 писем, я привез их с собой обратно и храню их. Внукам передам, пусть они помнят, что были такие времена. позывной «Бабай»