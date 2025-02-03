В Уфе компания отправляет в зону СВО вездеход

В Уфе строительная компания подготовила к отправке на фронт машину повышенной проходимости. Застройщик систематически старается оказывать поддержку бойцам. Это второй такой автомобиль, который предприятие переоборудовало под боевые условия. Кроме этого, фирма комплектует и гумконвои, формирует посылки по заявкам участников СВО.

Бронированный УАЗ передали бойцам полка «Башкортостан», которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Дополнительно в автомобиль загрузили генераторы и бензопилы. Ранее военнослужащие обратились в администрацию Октябрьского района с просьбой помочь им с техникой и инструментами. Вопрос удалось решить оперативно. В ближайшее время военные доставят внедорожник на передовую.