«Всегда оставаться человеком»: участник СВО рассказал о жизни после службы

Участники специальной военной операции из Башкортостана после службы адаптируются к мирной жизни. На родине им помогают и в трудоустройстве. Так, начальником спасательной службы Кушнаренковского района стал ветеран боевых действий Тимур Акчурин.

Река Чермасан в Кушнаренковском районе — одно из любимых мест для зимней рыбалки. Фарит Исламов уже 20 лет приезжает сюда отдохнуть подальше от цивилизации. Вместе с ледобуром и удочками мужчина всегда берет с собой теплые резиновые сапоги и множество верёвок.

Палатка есть, всё есть. Одеваешься тепло, ветер даже не мешает. Я уже привыкший, за 20 лет всё испытал, какой лёд и толщина льда. Фарит Исламов

По оценкам, его толщина составляет около 30 сантиметров, местами до пятидесяти. Из-за теплой зимы начальник спасательной службы Кушнаренковского района Тимур Акчурин предупреждает рыболовов о соблюдении всех правил безопасности на льду.

Во-первых, мы друг от друга не отходим. Берем веревку на всякий случай, когда сантиметров там 10-12 лед. После 10 уже начинаешь выходить, а так стараемся друг от друга не отходить, как бы в поле зрения друг друга держим. Денис Прусаков

Тимур Акчурин — ветеран специальной военной операции. Сражался на фронте в рядах отряда БАРС в должности командира артиллерийского орудия. На фронт 32-летний мужчина отправился по собственному желанию, ведь за его плечами был опыт военной службы.

Я проходил службу в Северо-Кавказском военном округе, у меня мои боевые товарищи поехали на Украину, и там двое погибли. И совесть не заставила меня будоражить, я поехал мстить за них. Отомстить за своих близких, родных, боевых товарищей. Службу на СВО я проходил под Купянском. Тимур Акчурин, начальник спасательной службы администрации Кушнаренковского района

По истечении контракта мужчина вернулся на Родину. Когда встал вопрос о трудоустройстве, уроженцу Кушнаренковского района предложили возглавить спасательную службу в родном муниципалитете. Ветеран согласился и стал также депутатом райсовета. Свой военный и гражданский опыт вместе с наставлениями родного отца — инспектора рыбоохраны — активно применяет в нынешней профессии.

Всегда оставаться человеком, относиться ко всем доброжелательно и помогать всегда взаимовыручкой. И вот эти главные слова его — они мне и помогли выжить на СВО. Тимур Акчурин, начальник спасательной службы администрации Кушнаренковского района

О назначении бойца на руководящую должность в своих соцсетях сообщал и Радий Хабиров. Глава Башкортостана встречался с Тимуром Акчуриным во время рабочей поездки в Кушнаренковский район. Он отметил, что все участники СВО должны быть трудоустроены и дать им все условия для успешной реализации.

Руслан Латыпов тоже осознанно менял гражданскую жизнь на военную. Выпускник школы МВД больше 20 лет прослужил в полиции, в октябре 2022 года отправился на СВО в составе одного из добровольческих отрядов Краснодарского края. Руслан Латыпов участвовал в освобождении Артемовска. Награжден медалью «За отвагу». Сейчас ветеран спецоперации работает начальником отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны местной администрации.

В детстве, в классе третьем еще, у нас был урок мужества, и нам рассказывали про Афганскую войну. И я сидел и слушал. У кого-то брат там служил, у кого-то брат ранен, у кого-то брат погиб. Я вот думал, вот вырасту и тоже буду защищать Родину. И тут начинается специальная военная операция, и я понимаю: мое время пришло. Руслан Латыпов, начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Чекмагушевского района, ветеран специальной военной операции