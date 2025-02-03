«Всегда оставаться человеком»: участник СВО рассказал о жизни после службы

Участники специальной военной операции из Башкортостана после службы адаптируются к мирной жизни. На родине им помогают и в трудоустройстве. Так, начальником спасательной службы Кушнаренковского района стал ветеран боевых действий Тимур Акчурин.
Река Чермасан в Кушнаренковском районе — одно из любимых мест для зимней рыбалки. Фарит Исламов уже 20 лет приезжает сюда отдохнуть подальше от цивилизации. Вместе с ледобуром и удочками мужчина всегда берет с собой теплые резиновые сапоги и множество верёвок.
По оценкам, его толщина составляет около 30 сантиметров, местами до пятидесяти. Из-за теплой зимы начальник спасательной службы Кушнаренковского района Тимур Акчурин предупреждает рыболовов о соблюдении всех правил безопасности на льду.
Тимур Акчурин — ветеран специальной военной операции. Сражался на фронте в рядах отряда БАРС в должности командира артиллерийского орудия. На фронт 32-летний мужчина отправился по собственному желанию, ведь за его плечами был опыт военной службы.
По истечении контракта мужчина вернулся на Родину. Когда встал вопрос о трудоустройстве, уроженцу Кушнаренковского района предложили возглавить спасательную службу в родном муниципалитете. Ветеран согласился и стал также депутатом райсовета. Свой военный и гражданский опыт вместе с наставлениями родного отца — инспектора рыбоохраны — активно применяет в нынешней профессии.
О назначении бойца на руководящую должность в своих соцсетях сообщал и Радий Хабиров. Глава Башкортостана встречался с Тимуром Акчуриным во время рабочей поездки в Кушнаренковский район. Он отметил, что все участники СВО должны быть трудоустроены и дать им все условия для успешной реализации.
Руслан Латыпов тоже осознанно менял гражданскую жизнь на военную. Выпускник школы МВД больше 20 лет прослужил в полиции, в октябре 2022 года отправился на СВО в составе одного из добровольческих отрядов Краснодарского края. Руслан Латыпов участвовал в освобождении Артемовска. Награжден медалью «За отвагу». Сейчас ветеран спецоперации работает начальником отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны местной администрации.
Как и на фронте, мужчины, которые вернулись из зоны спецоперации, всячески помогают своим однополчанам в тылу. Собирают гуманитарные конвои, а подрастающему поколению объясняют: защищать Родину — это долг каждого, кто хочет жить и сохранять мирное небо над головой.