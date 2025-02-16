Ветераны Афганской войны из Башкирии рассказали о службе на СВО

Выполнили свой долг до конца, но когда было нужно, вновь встали на защиту интересов Родины. В стране отметили 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Несмотря на возраст, уже седовласые ветераны-интернационалисты пошли добровольцами на СВО.

Такие общие встречи получаются нечасто. Воины-интернационалисты хоть и служат в одном мотострелковом полку, но в разных подразделениях. В честь памятной даты решили собраться вместе. На столе мёд с собственной домашней пасеки и чай из башкирских трав. За душевным разговором вспоминают День вывода войск из Афганистана, словно это было вчера. Но сегодня перед ними стоят уже другие задачи.

Когда начали создавать полк «Башкортостан», я у старшего брата разрешения спросил. Он сказал: «Не поедешь». Потом я поехал к матери, у нее спросил. Она говорит: «Одну войну я тебя прождала. И сейчас в феврале у тебя уже глаза блестели. Я уже знала, что ты собрался». И в начале июля я уже поехал. позывной «Баграм»

Решение отправиться на СВО ветеран боевых действий в Афганистане, механик-водитель БТР группы прикрытия принял после того, как несколько раз сопровождал молодых добровольцев на боевое слаживание. В середине 80-х он был такого же возраста. Уже на Донбассе встретил своих боевых братьев.

Я когда узнал, что рядом с «Баграмом» буду, я был счастлив. Думал, все свои. А когда свои рядом, друг друга не бросают. В любом случае помогут всегда. Когда знаешь, что бача рядом, оно само собой легче. позывной «Афган»

В зоне боевых действий даже старенькая гитара звучит по-особому. В репертуаре у ветеранов нет современных песен, но каждая несет особый смысл, который порой понятен только тем, кто прошел Афган. Им пришлось рано повзрослеть, узнать боль от потерь товарищей. Но если придётся, они снова готовы рискнуть жизнью ради спасения своих новых братьев.

Понимаете, Родину нужно защищать на любых рубежах. Тут вопросов даже не должно быть у настоящего патриота. Чем можем. Мы, конечно, уже в возрасте, это понятно. Но любая сила пригодится. позывной «Шор»

Несмотря на возраст, ветераны боевых действий в Афганистане смотрят как на равных на своих молодых однополчан. Никогда не откажут в помощи или совете, которые уже не раз спасли жизни.

Это люди, которые не просто передают боевой опыт. Они создают какое-то ядро вокруг себя. Когда ребята помоложе узнают, что они афганцы, они с таким удивлением смотрят, что они и сегодня в строю. Конечно, они сплачивают вот этот воинский коллектив. Это особая атмосфера, конечно, это особые люди. Те, кто прошел Афган и другие кампании, – это другие люди, и на самом деле они гордость нашей страны и нашей республики. позывной «Манул»