Ветераны Афганской войны из Башкирии рассказали о службе на СВО

Выполнили свой долг до конца, но когда было нужно, вновь встали на защиту интересов Родины. В стране отметили 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Несмотря на возраст, уже седовласые ветераны-интернационалисты пошли добровольцами на СВО.
Такие общие встречи получаются нечасто. Воины-интернационалисты хоть и служат в одном мотострелковом полку, но в разных подразделениях. В честь памятной даты решили собраться вместе. На столе мёд с собственной домашней пасеки и чай из башкирских трав. За душевным разговором вспоминают День вывода войск из Афганистана, словно это было вчера. Но сегодня перед ними стоят уже другие задачи.
Решение отправиться на СВО ветеран боевых действий в Афганистане, механик-водитель БТР группы прикрытия принял после того, как несколько раз сопровождал молодых добровольцев на боевое слаживание. В середине 80-х он был такого же возраста. Уже на Донбассе встретил своих боевых братьев.
В зоне боевых действий даже старенькая гитара звучит по-особому. В репертуаре у ветеранов нет современных песен, но каждая несет особый смысл, который порой понятен только тем, кто прошел Афган. Им пришлось рано повзрослеть, узнать боль от потерь товарищей. Но если придётся, они снова готовы рискнуть жизнью ради спасения своих новых братьев.
Несмотря на возраст, ветераны боевых действий в Афганистане смотрят как на равных на своих молодых однополчан. Никогда не откажут в помощи или совете, которые уже не раз спасли жизни.
Специальная военная операция кардинально отличается от войны в Афганистане. Боевые действия стали технологичнее, на передовой порой роботов и дронов больше, чем людей. Но в любом конфликте у всех была и остается одна задача, говорят бойцы мотострелкового полка «Башкортостан», – победить и вернуться домой к своим родным. Достичь этой цели можно только сообща.