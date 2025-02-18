Врач из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Мотиваций на самом деле много. Но, прежде всего, понимал, что мои знания и умения врача пригодятся на передовой и будут необходимы при выполнении боевых задач. Напомню, шёл 2022 год, спецоперация началась. Были первые раненые, не без этого. К тому же хотел обогатить свой профессиональный опыт. Ко всему прочему, у меня и отец — Фаниль Рафикович, боевой офицер. Он тоже по профессии врач, служил в госпитале на Северном Кавказе. Поэтому посчитал, что и мне надо пройти этот путь. Раньше я занимался спортивным туризмом. Неоднократно ходил в горы. Поэтому экстремальные условия для меня не в диковинку. Конечно же, нельзя сравнивать фронтовую обстановку со спортом, но тем не менее такая закалка сыграла свою роль, помогла мне значительно. Кстати, моё увлечение тоже стало одной из причин моего выбора служить на СВО. Я умею жить в условиях, лишённых каких-то удобств, комфорта. Несколько дней в окопе без туалета и воды? Скажу без бравады — это возможно.

позывной «Космос»