Врач из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Арслан Мурзагулов с позывным «Космос», лейтенант батальона имени Александра Доставалова из
села Охлебинино, поделился с «Башинформом» мотивами участия в специальной военной
операции. По его словам, у мужчин, принимающих такое решение, главной целью должно
быть желание защитить свою Родину. Он подчеркнул, что боевые условия
кардинально меняют людей.
Арслан служит в батальоне с момента его образования.
Боец был назначен командиром медицинского взвода и выполнял функции полкового
врача, а также начальника медслужбы. В настоящее время «Космос» командует взводом медицинской роты.
Прежде чем стать частью башкирского батальона, он
работал в сельской амбулатории, обладая 20-летним медицинским стажем. По
образованию Арслан Мурзагулов хирург, травматолог и ортопед, а в родном селе стал
врачом общей практики.
Когда началась спецоперация, хотел попасть в батальон имени Шаймуратова. Добивался зачисления с апреля 2022 года, но не получилось, батальон уже был сформирован. В штабе заверили, что предупредят меня, когда начнётся формирование следующего подразделения. Позже со мной связались и сообщили о создании батальона имени Доставалова. Спросили, готов ли, согласен ли? Какие могут быть сомнения, конечно же, согласен! Сборы были недолгие. Практически все вещи давно были готовы уже. Оставалось только взять документы и вперёд.
позывной «Космос»
По словам мужчины, его жена поддержала выбор супруга.
Он объяснил детям причину своего отъезда и попросил их заботиться о маме и не
расстраивать её.
Мотиваций на самом деле много. Но, прежде всего, понимал, что мои знания и умения врача пригодятся на передовой и будут необходимы при выполнении боевых задач. Напомню, шёл 2022 год, спецоперация началась. Были первые раненые, не без этого. К тому же хотел обогатить свой профессиональный опыт. Ко всему прочему, у меня и отец — Фаниль Рафикович, боевой офицер. Он тоже по профессии врач, служил в госпитале на Северном Кавказе. Поэтому посчитал, что и мне надо пройти этот путь. Раньше я занимался спортивным туризмом. Неоднократно ходил в горы. Поэтому экстремальные условия для меня не в диковинку. Конечно же, нельзя сравнивать фронтовую обстановку со спортом, но тем не менее такая закалка сыграла свою роль, помогла мне значительно. Кстати, моё увлечение тоже стало одной из причин моего выбора служить на СВО. Я умею жить в условиях, лишённых каких-то удобств, комфорта. Несколько дней в окопе без туалета и воды? Скажу без бравады — это возможно.
позывной «Космос»
Арслан Мурзагулов отметил, что на фронте нет места романтике. Это суровая
реальность, где мужчины проходят закалку, как металл в огне. Кто-то становится
сильным и стойким, а некоторые могут сломаться.
Кому-то удаётся пройти это испытание. Всякое случалось. Но это моё личное наблюдение. Так или иначе, сформировано ядро настоящих воинов, с которыми можно идти в бой и которые не подведут. Изменила война и меня. Не буду оригинален, если скажу, что я начал ценить жизнь. Надо радоваться ей и с благодарностью принимать возможности, которые судьба предлагает. На чём-то не надо зацикливаться, спокойно относиться к невзгодам, решать проблемы по мере их поступления. Что меня впечатлило в зоне СВО? Само по себе нахождение в боевых условиях уже не рядовое событие, это надо понимать. Мир начал переворачиваться и менять ракурс во время боевого слаживания, затем в первые дни, когда мы оказались за «ленточкой». В 2008 году я принимал участие в учениях «Стабильность-2008» в Тоцком полигоне Оренбургской области. Тогда тоже командовал медвзводом. В то время не было полного и глубокого осознания боевых действий. А сейчас многое прояснилось.
позывной «Космос»
Мурзагулов и его товарищи быстро адаптировались к новым условиям. В начале спецоперации на передовой было немного
беспилотников, поэтому артиллерия и бронетехника играли ключевую роль. Бойцы
быстро научились различать по звуку прилёты и «выходы» снарядов. Позже им
пришлось познакомиться с дронами: разведывательные, «камикадзе» и коптеры можно
было узнать по характерному жужжанию и гулу.
Всё это пришлось оперативно познавать. Вся армия училась новому. В нашем подразделении служат те, кто прошёл первую и вторую чеченскую кампании. Крутые вояки, скажу я вам. Но и они считают, что нынешняя война в корне отличается от прежних противостояний. Я никогда ни разу не пожалел о своём выборе. Если бы повернуть время вспять и вернуться на три года назад, снова пришёл бы в башкирский батальон. Нынешним контрактникам, а особенно тем, кто думает ещё над принятием решения, хочу сказать — в первую очередь нужна твёрдая мотивация. У каждого она своя — получить деньги, отдохнуть от быта. Но они не приведут к чему-то хорошему. Самая главная причина, которая должна быть — твёрдое намерение защищать Родину и это прописная истина. Вот тогда есть смысл. Только в этом случае мужчина получит внутреннее спокойствие, самоудовлетворённость и понимание того, что он настоящий воин, способный встать на защиту страны.
позывной «Космос»
В апреле 2024 года «Космос» получил боевое ранение. За добросовестную службу и мужество в выполнении боевых задач в спецоперации лейтенант
Арслан Мурзагулов был удостоен нескольких наград, включая медали «За отвагу»,
«За храбрость» II степени, «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За
воинскую доблесть» II степени, «За заслуги в медицине», а также «За
самоотверженность и профессионализм в оказании медицинской помощи в зоне СВО».
Он также получил нагрудный знак «Ветеран боевых действий на Украине» и памятный
нагрудный знак «Батальон имени Александра Доставалова».
11 февраля на
еженедельном оперативном совещании Глава Башкирии Радий Хабиров вручил Арслану
медаль генерала Шаймуратова.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).