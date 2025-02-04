В Башкирии проверили, как снегоходчики соблюдают ПДД

В Башкирии проверили водителей снегоходов. На Нугушском водохранилище было остановлено более десяти любителей зимнего отдыха. У одного из них снегоход оказался незарегистрированным. По данному факту составили протокол, что повлечет за собой уплату штрафа.
Проверка проводилась совместно сотрудниками национального парка «Башкирия» и представителями правоохранительных органов. В нацпарке отметили, что большинство туристов имели все необходимые разрешения на посещение парка и использование снегоходов.
Фото: нацпарк «Башкирия», Vk