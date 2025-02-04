Жительница Башкирии купила новый дом благодаря программе «Земский работник культуры»

Жительница Стерлитамакского района победила в республиканской программе «Земский работник культуры». Залия Ахметшина из села Верхние Услы работает культорганизатором в сельском ДК, воспитывает трех дочерей. Участвуя в проекте, выиграла миллион рублей, которые потратила на покупку нового жилья. Программа «Земский работник культуры» реализуется по инициативе главы республики Радия Хабирова с 2021 года.

Жильцы дома всегда рады гостям. Хозяйка пригласила нашу съёмочную группу, чтобы показать свой уютный дом. Залия Ахметшина – многодетная мама. Воспитывает трёх дочерей – младшую Айзилю, которой 8 лет, 11-летнюю Наилю и старшую Илюзу. Когда дочки возвращаются с учебы, мама готовит им суп, а девочки помогают приготовить салаты. Вместе занимаются уборкой. Каждую комнату украшают наградами за семейные достижения.

В течение трех лет семья снимала дом в соседнем селе Нижние Услы. Желание Залии Ахметшиной и ее дочерей стать обладателями собственного жилья было реализовано благодаря республиканской программе «Земский работник культуры».

Залия Ахметшина работает режиссером-постановщиком в сельском клубе Верхних Услов с 2019 года. Вместе с коллективами проводит творческие конкурсы, организует концерты в поддержку участников СВО.