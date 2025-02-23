Бойцы СВО из Башкирии прокомментировали новую кадровую программу

«На спецоперации боец приобретает дисциплину и чувство ответственности — человек буквально проливает кровь за свою страну, отдает самое важное, поэтому трудно сомневаться в его патриотизме, в том, что он будет ответственно исполнять государственные обязанности. Старшие офицеры со званием майора и выше могут быть востребованы на федеральном уровне, в том числе и в качестве губернаторов, федеральных инспекторов, руководителей федеральных министерств и ведомств, а сержанты, рядовые будут востребованы на региональном, на муниципальном уровне в городах, районах или сельсоветах», - говорит Павел Самойлин, в прошлом известный журналист, руководитель пресс-службы правительства республики, а сейчас военнослужащий с позывным «Кайтыр».