Бойцы СВО из Башкирии прокомментировали новую кадровую программу

Участники специальной военной операции поделились своим мнением корреспонденту «Башинформа» о программе «Герои Башкортостана». Она стартует 24 февраля, ранее ее анонсировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. В рамках этой программы планируется подготовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также на предприятиях и в организациях.
«Победа уже не за горами, скоро ребята начнут возвращаться домой, уверенные, что их тепло примут. Впереди много вопросов по поддержке и интеграции участников в мирную жизнь, их трудоустройстве. Программа «Герои Башкортостана» внесет в это дело огромный вклад. Это будет образовательная программа, своим опытом в качестве спикеров будут делиться первые лица республики, а узкие специалисты расскажут про методы и технологии управления. Уверен, что желающих будет много и отбор будет хороший. Эти люди, пройдя обучение и получив квалификацию, продолжат служить Родине, но уже в мирной жизни», - говорит телеканалу БСТ Оскар Ситдиков, председатель ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан
«Радий Хабиров с первых дней принимает активной участие в жизни военнослужащих специальной военной операции и их семей. Он понимает, что воины, которые получили обогатили управленческие навыки во время боевых действий, готовы работать на ответственных участках и дальше. Обществу нужны управленцы, которые принесут пользу населению, обществу, нашей большой стране. В республике есть достойные люди, которые проявили в боях СВО доблесть и отвагу, и их участие в программе «Герои Башкортостана» необходимо», — говорит Герой России, участник федеральной программы «Время героев» Борис Дудко.
«Как показала практика участия военнослужащих во «Время героев», мужчины, которым доверили ответственные руководящие должности, справляются со своими задачами. Поэтому были развёрнуты региональные программы. Республике необходимы грамотные, сильные, опытные и, я бы подчеркнул, молодые управленцы, которые служили в зоне СВО. Они очень мотивированы и их самая главная черта — это любовь к Родине», - говорит Герой России из Башкирии, участник федеральной программы «Время героев» Степан Белов.
«На спецоперации боец приобретает дисциплину и чувство ответственности — человек буквально проливает кровь за свою страну, отдает самое важное, поэтому трудно сомневаться в его патриотизме, в том, что он будет ответственно исполнять государственные обязанности. Старшие офицеры со званием майора и выше могут быть востребованы на федеральном уровне, в том числе и в качестве губернаторов, федеральных инспекторов, руководителей федеральных министерств и ведомств, а сержанты, рядовые будут востребованы на региональном, на муниципальном уровне в городах, районах или сельсоветах», - говорит Павел Самойлин, в прошлом известный журналист, руководитель пресс-службы правительства республики, а сейчас военнослужащий с позывным «Кайтыр».
«Такая программа - возможность использовать в мирной жизни навыки, полученные в боевых условиях. Это поможет достигнуть больших целей и возможностей сначала на муниципальном уровне, а потом, может и в федеральных министерствах. Говорить молодежи, что защитник — это важный и нужный человек, продвигать тему патриотизма нужно на самом высоком уровне», - говорит БСТ военнослужащий Урал Ахметов.
«На передовой закалились ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя», - анонсировал ранее программу Глава республики Радий Хабиров.
Фото: Башинформ.