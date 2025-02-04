Родители участника СВО из Башкирии получили благодарственное письмо за сына

Родителям участника специальной военной операции из села Ермекеево передали благодарственное письмо от командира воинской части. В письме командир роты отметил, что их сын добросовестно выполняет боевые задачи и служит примером для своих товарищей по оружию.
В администрации отметили, что молодого человека призвали на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. За время службы военнослужащий был удостоен медалей генерала Шаймуратова, Жукова и «За боевые отличия».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: администрация Ермекеевского района, ТГ.