В Уфе в музей передали уникальный артефакт из зоны СВО

Сегодня волонтеры передали в Республиканский музей Боевой Славы хвостовую часть ракеты ЗРК «Бук». Она упала на позиции наших войск в зоне СВО, когда противник попытался сбить вертолет Вооруженных сил России. В скором времени она пополнит экспозицию музея. Ранее подобного экспоната здесь не было.

Свое обещание волонтеры сдержали. Тысячи километров пути, и вот уже хвостовая часть ракеты ЗРК «Бук» уже в Уфе. Ее вес — несколько десятков килограммов. Поэтому везти пришлось в прицепе. Этой ракетой противник хотел сбить наш вертолет, но пилот увернулся. Хвостовая часть упала рядом с окопами российских солдат. В результате никто не пострадал.

Конечной точкой стал республиканский Музей Боевой славы. Такого экспоната здесь еще не было. Хвостовик принесли в зал, посвященный специальной военной операции. Здесь собраны более 500 артефактов, в том числе и курай, сделанный из трубки охлаждения подбитой американской БМП «Bradley».

Хвостовик станет одним из самых крупных. Сейчас предстоит работа по его оформлению. Помимо хвостовика, волонтеры передали музею российские армейские котелки, а также каску и пустой короб для пулеметной ленты натовского образца.