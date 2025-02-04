В Уфе в музей передали уникальный артефакт из зоны СВО

Сегодня волонтеры передали в Республиканский музей Боевой Славы хвостовую часть ракеты ЗРК «Бук». Она упала на позиции наших войск в зоне СВО, когда противник попытался сбить вертолет Вооруженных сил России. В скором времени она пополнит экспозицию музея. Ранее подобного экспоната здесь не было.
Свое обещание волонтеры сдержали. Тысячи километров пути, и вот уже хвостовая часть ракеты ЗРК «Бук» уже в Уфе. Ее вес — несколько десятков килограммов. Поэтому везти пришлось в прицепе. Этой ракетой противник хотел сбить наш вертолет, но пилот увернулся. Хвостовая часть упала рядом с окопами российских солдат. В результате никто не пострадал.
Конечной точкой стал республиканский Музей Боевой славы. Такого экспоната здесь еще не было. Хвостовик принесли в зал, посвященный специальной военной операции. Здесь собраны более 500 артефактов, в том числе и курай, сделанный из трубки охлаждения подбитой американской БМП «Bradley».
Хвостовик станет одним из самых крупных. Сейчас предстоит работа по его оформлению. Помимо хвостовика, волонтеры передали музею российские армейские котелки, а также каску и пустой короб для пулеметной ленты натовского образца.
Венер Якупов и Алексей Рябоконь также выступили перед школьниками — участниками музейной викторины по Великой Отечественной войне. Волонтеры рассказали о своей работе и почему важно сохранять историческую память. И по традиции расписались на хвостовике, отметив, что он передан от военнослужащих батальона им. Минигали Шаймуратова, Героя России, бившегося с фашистами.