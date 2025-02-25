Дроны из Уфы помогают бойцам в зоне СВО

Сверху им виднее. Операторы БПЛА мотострелкового полка «Башкортостан» в круглосуточном режиме оказывают поддержку штурмовым группам, расчищают им путь, уничтожая огневые точки, бронетехнику и опорные пункты неонацистов на Краснолиманском направлении ЛНР. Работать в любую погоду им позволяют башкирские FPV-дроны, разработанные и собранные в Уфе.

Мощные уфимские моторчики поднимают FPV-дрон с тяжелым снарядом и уносят «подарок» в соседнюю лесопосадку. Там обнаружен опорник противника, который успешно поражают наши операторы БПЛА. Точное попадание и уничтожение цели подтверждаются кадрами объективного контроля с дрона наблюдения. Тут же по следующим координатам вылетают другие камикадзе. Даже мощные западные системы радиоэлектронной борьбы для башкирских птичек больше не помеха.

Чтобы избежать воздействия РЭБ противника, наши операторы БПЛА летают на дронах с оптоволокном. Вот такая катушка крепится снизу камикадзе, сверху – аккумулятор и боезаряд. Дальность работы при этом составляет до 20 километров.

А этот наземный гусеничный дрон высокой проходимости бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» передали от Минобороны России. Платформа универсальная. Благодаря своей грузоподъёмности может использоваться для эвакуации раненых с поля боя, доставки на передовую снарядов и также дистанционного минирования. Инженеры подразделения решили установить на него пулемёт. Война роботов – уже не фантастика, а реальность.

Также на этот пулемет мы увеличили короб. Теперь магазин вмещает полтысячи патронов. То есть мы готовы выехать и за раз отстрелять полтысячи. Надеюсь, что нашим парням эта техника очень поможет. Выедем с ними, всё покажем, всё расскажем. Всё постреляем, всё отработаем. позывной «Матроскин»

Наземные дроны, модернизированные в этой подземной лаборатории недалеко от линии боевого соприкосновения, уже успешно показали себя на передовой. Их использование спасло немало жизней. Во многом благодаря этому бойцу с позывным «Астрал». Про таких людей говорят мастер-самоучка. С детства любил паять свои игрушечные машинки, а повзрослев, занялся ремонтом сотовых телефонов. И хотя не имеет специального технического образования, легко освоил и новое направление – перепрошивку беспилотных летательных аппаратов. Даже трофейные камикадзе после его работы вновь поднимаются в небо и отправляются с «подарками» к своим прежним владельцам.

Это трофейная антенна от «Старлинка». Украинцы используют эту антенну для связи с дроном. Это от «Бабы-Яги». Всякие платы, обманки впаивают сюда, переделывают. В итоге это всё с любой точки мира будет управляться и подниматься. Ну мы здесь всё это разбираем, изучаем. Где-то они нас учат. В основном много чего у них берем. Всё это дело восстанавливаем и тоже на работу отправляем. позывной «Астрал»

Особенность инженерного класса в том, что он также оборудован 3D-принтерами. Операторы БПЛА прямо на месте печатают для себя все необходимые сбросники, хвостовики и крепления. Придумали вот такого краба, возможности которого, мягко говоря, удивляют.

Цепляется на «Мавик» такая штука, которой можно забрать любой дрон противника. Полетаешь, резко опускаешь, он цепляет его. Подлетел, зацепил, забрал. позывной «Сват»