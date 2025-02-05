В Башкирии январь стал аномально тёплым

В Башгидрометцентре сообщили, что в республике январь оказался аномально тёплым. Температура воздуха в зимний месяц держалась на 6° выше нормы.
Январь был влажным – выпало 138% месячной нормы осадков. В некоторых северных районах республики выпала 2-месячная норма осадков. Самой теплой была первая декада месяца, на 7-10° выше нормы.
4 января на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +2,2°С (+2,1°С в 1965 году).
30 января на аэрологической станции Уфа-Дема вновь был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +1,4°С (+1,3°С в 2021 году).