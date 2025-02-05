В Госсобрании Башкирии рассказали о популярных темах обращений граждан

Наибольшее количество обращений от населения в сфере медицины связано с лекарственным обеспечением. Такие данные сегодня озвучила заместитель министра здравоохранения Татьяна Саубанова. Она приняла участие в работе заседания комитета Госсобрания республики по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий.
Помимо обсуждения обращений граждан за медицинской помощью, депутаты говорили о религиозных отношениях. Также парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с выделением грантов.
В заседании комитета участие принял и боец специальной военной операции с позывным «Добрый», который находится в краткосрочном отпуске. Он поблагодарил депутатов за заботу о бойцах и их семьях, рассказал, какая еще помощь нужна на передовой.