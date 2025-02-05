Бойца СВО из Башкирии наградили медалью «За отвагу»

Участник специальной военной операции с позывным «Латып» на протяжении месяца вместе со своими боевыми товарищами сражался за освобождение приграничного села Новоивановка в Курской области. В результате силами штурмовиков им удалось освободить территорию от противника. За проявленный героизм они были удостоены медалей «За отвагу».
Военнослужащий родом из деревни Биккулово Абзилиловского района. Во время обучения в Ташбулатовской средней школе он проявил себя как ответственный ученик. Активно занимался спортом и мечтал стать достойным защитником Родины.
После окончания Таштимеровского профессионального училища, с 2001 по 2003 годы боец проходил срочную службу в пограничных войсках на Северном Кавказе. В 2005 году «Латып» подписал контракт и продолжил службу. В 2024 году решил встать в ряды участников СВО. Во время одной из операций он получил ранение и сейчас находится в отпуске.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Абзелил».