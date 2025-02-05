Радий Хабиров принял участие в студенческом фестивале «Дома»

В Уфе стартовал фестиваль студентов «Дома». Участие в нем принимают учащиеся колледжей, техникумов и вузов республики, а также выходцы Башкортостана, получающие образование в других регионах, — более полутора тысяч юношей и девушек. Глава республики посетил мероприятие и пообщался с теми, кто через несколько лет будет развивать регион уже профессионально.

Девиз этих молодых людей — живи на полную. Среди юношей и девушек — студенты всех учебных заведений республики, а еще те, кто родился в Башкортостане, но учится в другом регионе и даже в другой стране — Китае и США. Своим названием «Дома» фестиваль напоминает, что молодежь не забывают в родной республике.

Башкортостан – наша малая родина. Это замечательная республика, один из самых быстроразвивающихся регионов России. Мы занимаем первое место в федеральном рейтинге эффективности реализации промышленной политики, третье место – в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Башкортостан входит в десятку лучших регионов России по уровню научно-технологического развития. И именно вы – сегодняшняя молодёжь – в скором времени будете развивать нашу родную республику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Программы молодежных фестивалей в республике всегда обширные. Это и разговоры с известными людьми о том, как прийти к успеху, обучающие лекции и возможность поговорить с работодателями, которые ждут выпускников после завершения учебы.

Радий Хабиров осмотрел выставку вакансий, пообщался с представителями предприятий. Они отметили, что молодежь заинтересована в работе, а компании, в свою очередь, в новых кадрах. Студенческая лига обратилась к Радию Хабирову с просьбой помочь с помещением. Глава республики пообещал найти решение.

Крупные и не очень предприятия региона, чтобы привлечь внимание молодежи, разыгрывали лотереи с призами, показывали спецодежду и новейшие технологии, с которыми работают.

200 тыс. студентов обучаются в вузах и колледжах нашей республики. Башкортостан занимает первое место в ПФО по количеству молодежи. Радий Хабиров на сцене Дворца борьбы наградил самых активных среди юношей и девушек.