Радий Хабиров принял участие в студенческом фестивале «Дома»

В Уфе стартовал фестиваль студентов «Дома». Участие в нем принимают учащиеся колледжей, техникумов и вузов республики, а также выходцы Башкортостана, получающие образование в других регионах, — более полутора тысяч юношей и девушек. Глава республики посетил мероприятие и пообщался с теми, кто через несколько лет будет развивать регион уже профессионально.
Девиз этих молодых людей — живи на полную. Среди юношей и девушек — студенты всех учебных заведений республики, а еще те, кто родился в Башкортостане, но учится в другом регионе и даже в другой стране — Китае и США. Своим названием «Дома» фестиваль напоминает, что молодежь не забывают в родной республике.
Программы молодежных фестивалей в республике всегда обширные. Это и разговоры с известными людьми о том, как прийти к успеху, обучающие лекции и возможность поговорить с работодателями, которые ждут выпускников после завершения учебы.
Радий Хабиров осмотрел выставку вакансий, пообщался с представителями предприятий. Они отметили, что молодежь заинтересована в работе, а компании, в свою очередь, в новых кадрах. Студенческая лига обратилась к Радию Хабирову с просьбой помочь с помещением. Глава республики пообещал найти решение.
Крупные и не очень предприятия региона, чтобы привлечь внимание молодежи, разыгрывали лотереи с призами, показывали спецодежду и новейшие технологии, с которыми работают.
200 тыс. студентов обучаются в вузах и колледжах нашей республики. Башкортостан занимает первое место в ПФО по количеству молодежи. Радий Хабиров на сцене Дворца борьбы наградил самых активных среди юношей и девушек.
Студенты получили почетные знаки «Добровольцев Башкортостана», а также благодарности главы республики. Завершился концерт с участием башкирских исполнителей и большой дискотекой.