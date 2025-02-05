Театру кукол в Уфе исполнилось 93 года

Башкирский государственный театр кукол сегодня отмечает День Рождения. 93 года он дарит сказку и детям, и взрослым. Большую дату сотрудники театра встречают в новом, отреставрированном здании. А когда-то у труппы не было дома. В 30-е годы становление шло благодаря энтузиазму.

Свидетели непростого и яркого пути длинною в 93 года. Начало которому положила эта аристократичная, утончённая женщина, взирающая с портрета, — Мария Николаевна Елгаштина. Дворянка, дочь первого мэра Барнаула, вместе с мужем и четырьмя детьми переехавшая в Уфу.

Во время революции от болезни погибнут сыновья, муж ослепнет. Она же найдёт себя в искусстве. Примет участие в создании художественного музея имени Нестерова, Уфимского кружка любителей живописи. А уже почти в 60 лет начнёт работать над открытием Театра кукол.

Постоянного дома у театра тогда не было. Ютились в маленьком зале, рассчитанном на 70 зрителей. А людей приходило в три, а то и четыре раза больше. Основу репертуара театра в 30–50-е годы составляли именно спектакли Марии Николаевны.

Увидеть спектакль можно и сейчас. Правда, не весь, а лишь мгновение. Черно-белая фотография теперь театральная реликвия. Всё это богатство — афиши, фотографии — долгие годы хранились в архиве. Но после реконструкции появилась возможность создать музей театра кукол. Ведь его история не менее интересна спектаклей.

Артисты никогда не боялись идти на эксперименты. Вот, например, «Щелкунчик» 1939 года. Выступление в открытом плане. Теперь уже обычное дело. А когда-то серьезный шаг. Шаг вперёд, который режиссёры, артисты и художники не боялись делать ни тогда, ни сейчас.

Считается, что спектакли-трагедии не формат для театра кукол. Но коллектив решает взяться за произведение Чингиза Айтматова «Белый пароход». Автора приходится долго уговаривать дать разрешение. Сегодня пишется новая глава в истории театра. Здание после реконструкции открыло море возможностей для творцов. Спецэффекты выходят за рамки сцены, погружая зал в сказку.

Маленькая Саша живёт в Омске. Но каждый приезд в Уфу мама водит её в Театр кукол, куда сама когда-то ходила ребёнком. И это самая высокая для театра оценка. Почти век он всё также интересен зрителю.