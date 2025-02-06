В Уфе проходит обучающий курс для женщин «Счастье – это...»

Всё о коммуникации и как сделать самопрезентацию. С мастер-классом перед участницами второго потока обучающего курса «Счастье – это...» в Уфе выступила Регина Штягина – владелица коммуникационного агентства и академии PR, эксперт международного экономического форума 2024.

Курсы организованы в рамках проекта «Территория женского счастья», который объединяет в республике женщин разных возрастов и интересов. Автором проекта является Каринэ Хабирова.