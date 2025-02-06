Врачи из Башкирии извлекли снаряд из бедра бойца СВО

Владимир Путин подписал указ о награждении врача-анестезиолога-реаниматолога клиники БГМУ Азата Баязитова и травматолога-ортопеда, доцента кафедры института дополнительного образования Салавата Исламова медалями «За храбрость» II степени. Награды были вручены за смелость, проявленную при извлечении снаряда из бедра военнослужащего. О героических поступках медиков в прифронтовой зоне узнали журналисты «Башинформа».

С начала спецоперации Азат Баязитов и Салават Исламов выезжают в командировки в зоны боевых действий. По инициативе ректора БГМУ Валентина Павлова вуз одним из первых начал формировать бригады врачей для оказания помощи военнослужащим. В первую смену вошли шесть медиков-добровольцев.

Салават Ахметнурович стал врачом, к которому обратился боец с застрявшим в бедре осколком. Однако, после рентгеновского обследования выяснилось, что ситуация гораздо серьезнее.

Доктор сразу сообщил об этом командованию и дежурному военному хирургу. Персонал эвакуировали и организовали оцепление. Операция началась под наблюдением саперов. Салават Исламов и его коллега Азат Рустэмович, будучи гражданскими врачами, не принимали в ней участия, оставаясь в качестве подстраховки.

В процессе операции осколок был извлечен, но снаряд сдетонировал всего в трех метрах от операционного стола, ранив всех, кто находился рядом Врачи БГМУ поспешили на помощь пострадавшим.

Как ни парадоксально, пациент оказался единственным, кто не пострадал. Всю бригаду врачей и саперов задело осколками, «прилетело» всем. Самое тяжелое ранение было у командира отряда ВДВ с позывным «Кавказ», осколок через бронежилет пробил легкое. Оказанием помощи непосредственно ему мы и занимались. Азат Баязитов, врач-анестезиолог-реаниматолог клиники БГМУ

Салават Исламов считает, что ошибки медицинского персонала или саперов в данном инциденте нет. Причина в химических процессах, которые произошли после попадания снаряда в организм. Его окисление произошло из-за контакта с кровью, а затем, последовала реакция с кислородом во время извлечения. Такое устройство могло взорваться в любой момент.

Они отметили, что приоритетом в тот момент была помощь раненому.

В тот момент все думали только о том, что нужно спасать бойца. Уже потом мы осознали, что могло произойти. Снаряд мог взорваться в любой момент: и когда я его осматривал, и во время операции. Повезло, что он сдетонировал только после удаления и никто не погиб. врачи клиники БГМУ

Оба врача уже были в командировки по пять раз, и вскоре у них запланирован шестой выезд в зоны боевых действий. Медики отметили, что в таких условиях каждый врач становится неоценимым и должен обладать множеством навыков. Временами, когда они работают с гражданскими, выступают в роли педиатров, отоларингологов, окулистов и рентгенологов. Когда речь идет о бойцах, их основная задача - сделать все возможное, чтобы сохранить конечности сильно травмированных.

По словам врача, в госпитали нередко поступают бойцы с тяжелыми ранениями. Медикам приходится буквально собирать поврежденные конечности по кусочкам, делая все возможное для спасения жизни каждого.

В командировках команда из трех врачей из Башкирии, среди которых были Салават Исламов и Азат Баязитов, а также пять специалистов из Саратова, занимались восстановлением больницы, которая находилась в 40 км от линии фронта в Запорожье и была закрыта на протяжении полугода. В течение месяца небольшая команда принимала местных жителей и раненых военнослужащих. Салават Ахметнурович также оказал помощь детям с серьезными заболеваниями, которые ранее находились под наблюдением в областной больнице Запорожья. Из-за сложной ситуации поездки для маленьких пациентов стали невозможными.

В той командировке получилось так, что полноценно я поспал всего две ночи. В первую, когда только приехали работать, и в последнюю, когда уже передал смену новой бригаде. Востребованность врачей там была очень высокая. врачи клиники БГМУ

А еще на счету Азата Баязитова спасенные жизни мамы и малыша. Во время одной из ночных смен, когда башкирская команда находилась на базе перинатального центра в больнице, их вызвали на помощь коллеги из роддома. У одной из рожениц был зафиксирован случай клинической смерти. На протяжении десяти минут медикам удалось реанимировать женщину и вернуть её к жизни, а также спасти малыша. Они избежали серьезных неврологических последствий, что само по себе стало настоящим чудом.

Работа башкирских врачей пользовалась широким уважением на новых российских территориях. В своей пятой командировке в Днепропрудном Запорожской области Салават Ахметнурович заметил, что люди приезжали на прием даже из других городов региона. Для них это наивысшая награда. Однако сами врачи не склонны делиться своими достижениями, скромно подчеркивая, что сосредоточены на работе.