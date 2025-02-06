Радий Хабиров рассказал о помощи Донбассу

Какую поддержку оказывает Башкортостан для восстановления мирной жизни на Донбассе? Третий год ведется работа в подшефном городе Красный Луч ЛНР, в городах ДНР, сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что приводить в порядок объекты в новых регионах нам помогают подрядчики.

С одним из них, публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства», мы сотрудничаем в Мариуполе. Завершили уже десятки объектов: школы, больницы, детские сады, учреждения культуры, жилые дома в историческом центре города. На ряде объектов работы еще продолжаются.