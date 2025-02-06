Участник СВО из Башкирии с позывным «Жокей» рассказал о службе на передовой

В августе 2024 года уроженец Ахтияла Янаульского района с позывным «Жокей» подписал контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. До службы он получил профессию сварщика, трудился в колхозе, увлекался конным спортом и участвовал в скачках на традиционном празднике Сабантуй. У бойца есть дочь-подросток.

После курсов обучения ему назначили службу в штурмовых войсках. Во время боевых действий в Донецком направлении «Жокей» получил осколочное ранение ноги. Его сослуживец в течение восьми дней пытался вывести раненого с поля боя. Несмотря на осколок, который остался в его теле, боец отмечает, что со временем привык к трудностям.

Сейчас «Жокей» служит командиром взвода. Как признается военнослужащий, контрактная служба позволила ему поддержать близких, в том числе племянников, которые остались без отца. Он также помог отцу с постройкой новой бани и с газификацией сельской мечети.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).